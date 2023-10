Folle inseguimento intorno alle 12.30 in via Aurelia, tra Bracciano e Civitavecchia, in provincia di Roma, con spari in aria nel tentativo di fermare la macchina. E' tutta da accertare la dinamica di una corsa ripresa dai cellulari e postata sui social. Nel video una gazzella dei carabinieri sfreccia dietro un Doblò in fuga, costretto a fermarsi al porto di Traiano. I carabinieri sarebbero rimasti feriti.