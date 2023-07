Roma, metro A: stop temporaneo tra Ottaviano e Battistini

La nota dell'Atac: servizio sospeso per controlli sulle linee elettriche, bus sostitutivi

A Roma il servizio della metro A, nella tratta Ottaviano-Battistini, è momentaneamente sospeso e sostituito da bus a causa delle necessità di svolgere controlli sulle linee elettriche, che nei giorni scorsi hanno subito gravi inconvenienti a causa del buco di alimentazione per ragioni non dipendenti da Atac. E' quanto fa sapere l'azienda attraverso una nota in cui si specifica che i tecnici Atac stanno effettuando verifiche sugli impianti di linea e sulle sottostazioni elettriche di Cipro e Battistini.