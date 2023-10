L'incidente questa mattina alle 7 davanti alla stazione di Labaro. Il ragazzo trasportato in ospedale in codice rosso non ce l'ha fatta

Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere stato investito sulle strisce pedonali, davanti alla stazione di Labaro a Roma all'altezza del civico 1179.

Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia locale, il ragazzo sarebbe stato prima travolto da un Fiat Doblò mentre attraversava e poi colpito da un taxi Toyota che procedeva nel senso di marcia opposto. Il giovane trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea era in condizioni disperate e non ce l'ha fatta. I conducenti delle due auto coinvolte sono stati sottoposti ai test di alcol e droghe.

Il precedente

Non è la prima volta che a Roma pedoni vengono falciati sulle strisce pedonali. Martedì scorso una turista italiana è stata investita insieme al marito mentre attraversava in via del Teatro Marcello. L'uomo è ancora ricoverato in gravi condizioni mentre la donna è morta ieri pomeriggio.

"Strage di pedoni è vera emergenza"

"Bisogna fermare la strage di pedoni, ormai è una vera emergenza. Non passa giorno che si segnala un nuovo gravissimo incidente - scrive Facebook, Alessio D'Amato, consigliere della Regione Lazio e promotore della proposta di legge regionale strade sicure - martedì è morto un pedone mentre attraversava le strisce dinanzi un ospedale, oggi è il turno di un giovane che è stato investito sulle strisce pedonali dinanzi la stazione di Labaro dove mi trovavo a passare poco dopo, e vedere l’asfalto insanguinato genera rabbia e impotenza. Si faccia subito un piano straordinario per le ‘strade sicure’, non si può assistere a questa strage. Roma e il Lazio hanno il triste primato italiano, 153 vittime di incidenti stradali. Le istituzioni battano un colpo, serve una risposta forte. Al giovane e ai suoi familiari va in questo momento il mio pensiero e la mia vicinanza".