Un motociclista di 51 anni è morto in seguito allo scontro con un'auto il cui conducente si è dato poi alla fuga. E' successo a Roma questa mattina intorno alle 8.30 in via del Casale di San Pio V, zona Aurelia.

I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimare l'uomo che però era ormai deceduto. Una testimone avrebbe riferito agli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto, di aver visto una donna alla guida dell'auto per la quale sono state immediatamente lanciate le ricerche.