Roma, niente fondi per manutenzione: chiuse piste ciclabili ad Acilia-Axa e Infernetto

Piste ciclabili chiuse con un new jersey di cemento ad Acilia-Axa e Infernetto per mancanza di fondi per fare la manutenzione della pavimentazione e garantirne la sicurezza. Nel dettaglio si tratta della pista Acilia-Axa-Infernetto, la pista Dragoncello e la pista su lungomare Duca degli Abruzzi.

''Risulta in corso di aggiudicazione - si legge in una determina dirigenziale della polizia locale X gruppo Mare - un appalto di manutenzione ordinaria delle piste ciclabili ma nell'attualità i fondi a disposizione della manutenzione ordinaria delle strade di grande viabilità non permettono di intervenire efficacemente anche a supporto delle piste ciclabili. Non è possibile al momento garantire gli interventi di sfalcio, segnaletica e manutenzione della pavimentazione necessari alla fruizione in sicurezza delle infrastrutture. A fronte di tale situazione si richiede una disciplina provvisoria di traffico per l'interdizione delle piste''.