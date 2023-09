Roma, nonostante divieto avvicinamento aggredisce la ex: arrestato

E’ stato convalidato dal tribunale di Roma l’arresto di un uomo di quarantacinque anni che ieri ha colpito con un calcio l’ex compagna in strada a Trastevere. L’uomo, violando la misura del divieto di avvicinamento che era disposto nei suoi confronti nei mesi scorsi, nel corso di una lite l’ha aggredita in via di Ponte Sisto. A bloccarlo sono stati i carabinieri della stazione Roma Trastevere che erano in servizio di pattuglia in zona e lo hanno arrestato per la violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento e resistenza. Dopo la convalida l’uomo è stato rimesso in libertà sempre con il divieto di avvicinamento alla vittima.