Roma per i diritti degli animali, svelata opera digitale Marco Lodola

La campagna del Campidoglio in difesa dei diritti degli animali trova nuovi alleati. Ieri sera a Campo de’ Fiori è stata svelata al pubblico l’opera digitale “Animalia” di Marco Lodola, collocata all’angolo con via dei Baullari. Presenti all’iniziativa il Sindaco Roberto Gualtieri e la Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino. Si tratta di un’opera interattiva posta sulla facciata di un palazzo privato in ristrutturazione che rimarrà esposta fino alla fine del cantiere per poi trovare una nuova collocazione per tutto il Giubileo. Vivenda, la società che si occupa della copertura delle facciate durante le ristrutturazioni, ha finanziato il progetto e l’istallazione.

“Una bellissima installazione a sostegno della campagna per i diritti degli animali seguita dalla nostra Garante, Patrizia Prestipino, che ringrazio per il suo impegno. È davvero un segnale positivo che un artista importante abbia voluto donare alla città quest’opera così suggestiva, perché noi a Roma, anche attraverso il linguaggio dell’arte, vogliamo impegnarci con serietà nel favorire una cultura del rispetto nei confronti degli animali” ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri.

“Un grande grazie a Marco Lodola, uno dei più grandi artisti italiani del nuovo futurismo, per aver voluto donare a Roma un’opera dedicata agli animali. Un bellissimo regalo per la città. Si tratta della prima opera romana in cui è rappresentata la “cultura del rispetto” nei confronti degli animali. Voglio ringraziare il Sindaco Gualtieri per essere stato con noi in questa importante e significativa occasione, a testimonianza del cambio di passo di Roma, anche in tema di diritti degli animali” ha commentato Patrizia Prestipino.