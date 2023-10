Oggi, lunedì 23 ottobre 2023, in occasione della sua visita ufficiale in Italia, il presidente della Repubblica di Finlandia Sauli Niinistö depone una corona d'alloro all'Altare della Patria. Per motivi di sicurezza, per tutta la durata della cerimonia di omaggio al Milite Ignoto, piazza Venezia verrà chiusa al traffico veicolare dalle ore 11.30 alle ore 13.30 con conseguente modifica della viabilità nelle vie limitrofe.