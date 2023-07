Roma, più di 20mila presenze a Casilino Sky Park, progetto riqualificazione tra arte, musica e cinema

Oltre 20.000 presenze e più di 8.500 tesseramenti per il primo mese e mezzo di apertura nel secondo anno di vita di Casilino Sky Park, la piazza panoramica del quartiere Alessandrino ideata e realizzata da Fusolab con il supporto di IGT e in collaborazione con a.DNA Project e LifeGate. La “piazza che non c’era” - un parcheggio multipiano in disuso e in stato di abbandono da anni che oggi è uno spazio polivalente di 4.000 mq - coniuga accessibilità, ecosostenibilità e innovazione in un linguaggio ibrido che declina cultura, benessere e sport secondo il paradigma dell’inclusione e della coesione sociale.

Un’offerta quotidiana, trasversale ed eterogenea, rivolta a tutta la città ma con i piedi saldi in quella periferia dove non esistono molti spazi aggregativi e dove il primo cinema aperto durante l’estate è un multisala distante 12 km. Casilino Sky Park prosegue, al grido del suo motto “Ce vojo crede”, con una programmazione rivolta a tutti e per tutte le età, ogni giorno dal martedì alla domenica, dalle 17 alle 2, fino al prossimo 30 settembre. Musica, cinema, socialità, concerti, dj set, teatro, performance, live painting, serate di ballo rock’n’roll e roller disco, incontri di boxe e match di padel, palestra en plein air, pista panoramica, area giochi e arrampicata per bambini, ping pong e biliardino, mixology e zona lounge.

La piazza poliedrica ospita la prima arena cinema su un tetto d’Italia, con proiezioni gratuite tutti i martedì alle 21 all’interno di una rassegna della durata di 3 mesi, con al suo interno tre diverse retrospettive tematiche, e vincitrice del Bando Estate Romana 2023/2024. Ma Casilino Sky Park è anche La Terrazza del Gusto, sette stand di street food proposto da realtà locali, artigianali e a KM. 0 di cui si è occupato anche il Gambero Rosso. A fare da cornice evocativa e suggestiva, nelle serate trascorse sul rooftop sospeso a 18 mt. d’altezza, anche le due nuove opere inaugurate il mese scorso e realizzate con il sostegno di IGT: l’installazione di Studio Ultraviolet.to e il “pezzo” di street art realizzato da CROMA con la curatela artistica di Mirko Pierri di a.DNA Project. Questa “galleria d’arte a cielo aperto” ospita già dallo scorso anno altre opere degli urban artist Alice Pasquini, Giulio Vesprini, V&rbo, Uno, Orghone, Lady Nina, Muges, Neon, Omuf e Teddy Killer, alcune delle quali realizzate con vernice Airlite che contribuisce a purificare l’aria.

Tantissime le novità in arrivo per la Casilino Live Arena che inaugura la seconda metà di luglio con il Febbra Rock, previsto per il prossimo weekend, e prosegue con le esibizioni di tanti artisti tra cui 24 Grana il 20 luglio, Assalti Frontali il 24 e l’attesissimo live degli inglesi Asian Dub Foundation, in cartellone il 29 di questo mese. L’ingresso ai concerti a pagamento è sempre proposto a prezzi popolari che arrivano a un massimo di 15€.

Casilino Sky Park è un progetto di riqualificazione urbana, inaugurato lo scorso anno dal sindaco Gualtieri, che ha trasformato l’ultimo piano di un parcheggio in disuso in una terrazza polivalente che si affaccia sulla capitale. È stato ideato e realizzato da Fusolab con il supporto di IGT e in collaborazione con a.DNA Project e Lifegate. L’ingresso allo spazio è sempre libero e gratuito previa sottoscrizione della tessera di 5€, valida per tutta la stagione e ridotta a 3€ se acquistata con il biglietto per uno degli eventi a pagamento, che si svolgono esclusivamente nella zona arena e non pregiudicano l’ingresso allo spazio. Casilino Sky Park osserverà una pausa estiva dal 12 al 24 agosto.