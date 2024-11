Roma, presidente Municipio I: "Grazie Codacons, sempre vicini a iniziative contro l'abusivismo"

“Ringraziamo il Codacons per l’intervento di ieri perché qualunque azione, anche dimostrativa, volta a colpire l'abusivismo, ci vedrà sempre in prima linea”. Così Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I Roma Centro commenta il blitz dell’associazione guidata da Carlo Rienzi in zona Prati per misurare, metro alla mano, lo spazio pubblico occupato da bar e ristoranti attraverso strutture esterne e il numero di tavoli, sedie, pedane e ombrelloni installati sui marciapiedi.

“Siamo convinti che lo stesso Codacons si unirà al I Municipio nel chiedere fortemente al governo il ritiro dell'ennesima proroga delle occupazioni di suolo pubblico concesse in occasione della pandemia da Covid19 fino al 31.12.2025, dal momento che l’emergenza pandemica è terminata dappertutto tranne che per le occupazioni di suolo pubblico”, ha aggiunto Bonaccorsi.

“Cogliamo l'occasione anche per invitare il Codacons lunedì mattina a via Lucrezio Caro dove verrà demolito l'ennesimo dehors abusivo che porta a quasi trecento il numero di strutture irregolari rimosse dal Municipio I Roma Centro in questi mesi”, ha concluso.