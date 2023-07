Roma Pride, Paola e Chiara: "Si può essere madri anche senza parto" - Video

"Ci chiamano le mamme. Noi non siamo madri biologicamente, né io e nemmeno mia sorella, ma si può essere mamme in mille modi". Così Paola Iezzi, sorella di Chiara, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Roma Pride, che domani sfilerà tra le vie del centro della Capitale. "Questa cosa dell'attaccamento di dover per forza partorire biologicamente un figlio... Il concetto di madre è qualcosa che va oltre. Anzi non dovrebbe appartenere al sesso: la madre è la madre, colei che ti accoglie, ti abbraccia. Ed è lì che ti sostiene. È uno spazio sicuro".