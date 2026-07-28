Roma, protocollo intesa tra Municipio I Centro e Giardino Segreto Aps a sostegno orfani di femminicidio

È stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Municipio Roma I Centro e l’Associazione Il Giardino Segreto APS per promuovere azioni di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e a tutela dei minori, con particolare attenzione agli orfani di femminicidio e di crimini domestici e alle famiglie affidatarie. Il Giardino Segreto, attivo dal 2015, rappresenta oggi un punto di riferimento a livello nazionale nel supporto ai figli delle vittime di femminicidio, offrendo assistenza legale, psicologica, pedagogica ed economica.

Particolare attenzione sarà dedicata alle attività di prevenzione, educazione e contrasto agli stereotipi, anche attraverso iniziative pubbliche e percorsi nelle scuole, per favorire una maggiore consapevolezza del fenomeno della violenza e delle sue conseguenze sull’infanzia. In questo ambito, il protocollo richiama anche l’adozione della Child Safeguarding Policy sviluppata da Il Giardino Segreto insieme a Unicef Italia, a tutela dei minori coinvolti nelle attività. Il protocollo, della durata di tre anni, non prevede oneri economici per le parti e si inserisce nel più ampio impegno del Primo Municipio per il rafforzamento delle politiche sociali e di tutela dei diritti dei minori.

"La firma di questo Protocollo rappresenta un passo importante per trasformare la tutela degli orfani di femminicidio da responsabilità di pochi a impegno condiviso delle istituzioni e della comunità. Il nostro obiettivo è fare in modo che nessun orfano di femminicidio resti invisibile e che ogni bambino e ogni bambina possa vedere pienamente riconosciuti i propri diritti, le proprie opportunità e la propria dignità" ha dichiarato Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio Roma I Centro.