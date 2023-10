Roma, Rocca (Comm. Trasparenza): "Rinnovo carta identità impossibile, attese lunghissime"

"Per fare il rinnovo della Carta d'Identita ci vogliono mesi e non è una novità. Qualsiasi sia il municipio di residenza, qualsiasi sia il motivo per il quale il cittadino richiede questo servizio: nessun posto disponibile se non prima del 2024". Così all'Adnkronos Federico Rocca, Presidente della Commissione Trasparenza del comune di Roma. Infatti, andando sul sito di prenotazione 'Agenda Cie' del Ministero dell'Interno, i primi appuntamenti su Roma risultano essere disponibili da giugno 2024. Ad esempio per fare il rinnovo della Carta d'Identità nel Municipio IV, la prima slot disponibile è quella del 27 giugno 2024, ovvero tra otto mesi. Essendo in continuo aggiornamento però la disponibilità potrebbe cambiare anche sulla base di appuntamenti disdetti.

"Mancano gli impiegati agli sportelli, manca un sistema efficiente e veloce - spiega Rocca - Sono raddoppiati i tempi d'attesa per via di un sistema che nella sua totalità non funziona. La situazione è disastrosa e, nonostante le ripetute lamentele anche da parte dei cittadini stessi, nessuno fa nulla". Ai due problemi principali della mancanza e dell'organizzazione del personale negli ultimi anni, rileva Rocca, ne è subentrato un altro con la gestione del Ministero dell'Interno. "Se prima era il Comune direttamente a fare le carte d'identità adesso le fa il Ministero. L'addetto allo sportello raccoglie le informazioni, le carica sul sistema e poi deve aspettare. Nel caso in cui si dovesse bloccare il sistema, la rete o il pc, ritardi su tutto il fronte".

L'open day, che il comune di Roma indice periodicamente da qualche mese, secondo Rocca "non può essere una soluzione, dovrebbe essere un servizio extra e non la regola per sopperire alla mancanza di personale e un'adeguata organizzazione negli orari lavorativi".