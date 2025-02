Roma, Rossi (Ugl): "Gualtieri vuole entrare nella storia segnando record in negativo"

Il segretario di Roma e Provincia dell'Ugl sulla buca in via Sestio Menas al Quadraro: dopo quasi un anno "è ancora lì"

"Roma è una città che vive di storia. Di passato. E' evidente che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri questo lo sa bene: al punto che vuole entrare lui stesso nella storia. Non per delibere o atti che vadano a migliorare la vita dei cittadini, ma segnando record dopo record in negativo. Roma è infatti la prima città dove una voragine può compiere anche un anno senza esser riparata. Parliamo del Quadraro, dove in via Sestio Menas, dal 28 marzo 2024, una buca che inghiottì due auto in sosta è ancora lì". Lo afferma in una nota il segretario di Roma e Provincia dell'Ugl, Ermenegildo Rossi.

"Transenne e strada divisa in due, con tutti i disagi per i residenti che devono fare la gimcana per tornare a casa. Chissà se il sindaco Tiktoker andrà a spegnere la prima candelina della buca più longeva dai tempi di Giulio Cesare. Impegnato com'è a inaugurare una fila di nuovi cassonetti o a snocciolare dati sul Giubileo per nascondere la sua inadeguatezza a guidare la Capitale d'Italia", conclude.