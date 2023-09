E' accaduto in via Manfredonia, nella zona del Quarticciolo

Scippa un'anziana trascinandola a terra in via Manfredonia, nella zona del Quarticciolo, a Roma: pestato in strada da alcune persone che avevano assistito alla scena. E' accaduto ieri in mattinata e il video della violenza è stato postato sui social. L'uomo, un indiano di 26 anni, ha ricevuto calci, pugni e alcuni colpi di casco da un gruppo di cinque persone mentre tentava invano di fuggire.