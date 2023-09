Roma, scontro tra auto sulla Cristoforo Colombo: due feriti al Grassi in codice giallo

Un 60enne e un giovane di 25 anni sono rimasti feriti in un incidente avvenuto a Roma intorno alle 13 in via Cristoforo Colombo, altezza via Casal Palocco direzione Ostia. Sul posto sono intervenute le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. I due feriti sono stati trasportati all'Ospedale Grassi di Ostia in codice giallo. A seguito dello scontro, che ha visto coinvolte una Smart è una Fiesta, è stata chiusa via Cristoforo Colombo direzione Ostia per il tempo necessario ai rilievi ed alla rimozione dei veicoli coinvolti.