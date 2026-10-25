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Roma, scritte antisemite a Monteverde: "Fuori gli ebrei dai Paesi europei"

Il presidente del Municipio: "Le scritte rappresentano un fatto vergognoso oltre che un’azione che va punita"

Le scritte a Monteverde
Le scritte a Monteverde
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25 ottobre 2026 | 17.12
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

"Fuori gli ebrei dai paesi europei". E' la scritta comparsa nella notte nel quartiere Monteverde, nei lotti della case di via Donna Olimpia 30. "Le scritte rappresentano un fatto vergognoso oltre che un’azione che va punita. Proprio in un quartiere che si è caratterizzato per la lotta all’antifascismo, questi sfregi alla memoria non possono trovare spazio e sarà compito delle istituzioni pubbliche e delle associazioni con cui collaboriamo quotidianamente fare argine", dice il presidente del XII municipio, Elio Tomassetti.

"A Donna Olimpia è in corso da tempo una forte azione del Comune, del Municipio, delle forze dell’ordine insieme agli enti del terzo settore e ai residenti, per aumentare la presenza pubblica e rafforzare la trasparenza e la legalità in un’area straordinaria del nostro territorio. Questi episodi non ci faranno retrocedere. Tuttavia suggeriscono forti riflessioni: i gruppi neofascisti esistono in città e mai come oggi c’è bisogno di un nuovo e forte antifascismo. Insieme agli uffici di Roma Capitale abbiamo già organizzato la pulizia e il ripristino del decoro. Perché a Monteverde, neanche per un minuto, c’è spazio per l’odio razziale e per chi continua a stare dalla parte sbagliata della storia".

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