Roma, scuola Pizzetti senz'acqua: lezioni sospese da venerdì

Da venerdì scorso, il plesso scolastico Pizzetti, in zona Pisana, è stato colpito da un'interruzione del servizio idrico causato da un'imprevista rottura di una tubatura nella zona che ha messo fine alla normale erogazione dell'acqua. Nonostante il completamento dei lavori di ripristino del servizio idrico il problema persiste. La rottura di un'altra tubatura e la diminuzione della pressione idrica hanno reso necessari ulteriori interventi, prolungando così l'emergenza. Da allora, genitori e personale scolastico affrontano l'incertezza sul ripristino del servizio. La mancanza di acqua presso il Plesso Pizzetti, è diventata così critica che la direzione della scuola ha sospeso le attività didattiche.

L'ultima comunicazione ufficiale emessa dalla scuola questa mattina conferma che, nonostante gli sforzi delle autorità competenti e degli addetti tecnici, la situazione non è stata risolta. Le riparazioni effettuate da Acea e dai tecnici del Municipio XII non sono state sufficienti a garantire un flusso costante di acqua all'interno dell'edificio scolastico. Di conseguenza, le lezioni sono state nuovamente sospese sia oggi che domani. Il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Nelson Mandela ha sollevato la questione, denunciando l'assenza di soluzioni concrete da parte delle autorità competenti. "Il grave disservizio di ieri (che si trascina da venerdì scorso) non è stato ancora risolto, causando grave disagio alle famiglie e al personale scolastico. Gli alunni stanno perdendo un altro giorno di scuola, la mensa non verrà erogata" così in una pec al Municipio XII.

Sebbene una squadra di intervento sia stata annunciata per risolvere la situazione, la comunità scolastica esprime preoccupazione riguardo alla possibilità che l’intervento non sia risolutivo o che non garantisca un servizio idrico continuativo fino alla fine dell'anno scolastico "Se l’intervento odierno non potrà essere risolutivo, o comunque non sarà tale da garantire il servizio idrico, Vi invitiamo, con cortese urgenza, a voler individuare dei locali alternativi in cui svolgere l’attività scolastica in modo certo e continuativo, per poter eseguire nella scuola i necessari interventi strutturali".