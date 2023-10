Il Circo Massimo di Roma come un camping. Come mostra l'immagine pubblicata da Adnkronos, una tenda da campeggio è stata montata e staziona proprio sotto al cipresso dell'antico circo romano, nel pieno centro della Capitale. Al fianco della tenda verde, anche un piccolo carrello della spesa giocattolo con all'interno cibi di vario tipo e il menù di un ristorante poggiato al tronco di un albero lì vicino. Tra passanti, turisti e vigili all'inizio nessuno sembra sapere a chi appartengano le cose, fino a quando due ragazzi e un cane si avvicinano agli agenti che stanno effettuando i controlli.

Arrivano Timon, 21enne italiano e Stela, la cagnolina che ha preso al canile 7 mesi fa ("siamo noi i proprietari", si autodenuncia il ragazzo), accompagnati da un amico appena conosciuto proprio lì, al Circo Massimo. "La mia è una scelta di vita" racconta Timon all'Adnkronos. "Sono arrivato a Roma dieci giorni fa e mi sono stabilito qui perché è vicino al ristorante che mi dà cibo gratis. Il mio obiettivo è quello di visitare la città". Il ristorante di cui parla è quello di cui ha il menù fuori la propria tenda, a cui in qualche modo cerca di fare pubblicità per ringraziarli della generosità. La cagnolina nel frattempo rincorre il pallone con cui giocano un bambino e suo padre e di tanto in tanto si ferma a bere dalle pozzanghere.

"Io sono italiano e vengo dal Nord, la mia famiglia è lì, non li ho abbandonati. La mia è una scelta, voglio girare il mondo così. Ho una casa, ce l'ho fisicamente, ho le chiavi, ma ho deciso di vivere in tenda con Stela". Timon non ha un profilo social e nemmeno un numero di telefono, ma la sua cagnolina Stela sì: su Instagram si chiama stela_in_thestreets e racconta il suo viaggio in giro per il mondo, partito da Roma, al fianco del padrone.