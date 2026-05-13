“Dove stanno i soldi se no vi ammazziamo, vi spariamo o state qui finché morite senza mangiare e senza bere”. Un’inchiesta lampo della Dda di Roma, con il pm Carlo Villani, ha portato all’arresto di 6 persone, tra cui una minorenne, accusate di sequestro di persona a scopo di estorsione per aver prelevato da casa il 28 aprile scorso con la forza e sotto la minaccia di una pistola e un coltello due nordafricani per una presunta sottrazione di una somma di denaro per alcune migliaia di euro. I sequestratori avevano anche effettuato una videochiamata a un altro del gruppo, poi arrestato, che dava indicazioni di sparare a uno alle gambe e all’altro alla testa.

Una volta portati nella cantina di un’abitazione a Torrenova ad attenderli c’era uno della banda che aveva con sé un cane di grossa taglia. Lì, legati mani e piedi con una corda, sono stati nuovamente minacciati di morte, rinchiusi all’interno con un lucchetto, con la richiesta al fratello di una delle due vittime di portare i soldi “tuo fratello sta qui, ma fra un’ora se non vieni con i soldi… 4-5mila euro tuo fratello non ci sarà più”, dicevano.

La telefonata alla polizia e l'arresto

Da lì la decisione dell’uomo di chiamare la polizia: gli agenti sono intervenuti nel luogo dell’appuntamento per la consegna del denaro, un bar, e hanno liberato i sequestrati a poche ore dai fatti arrestando così in flagranza quattro del gruppo, tra cui la minorenne che aveva una pistola con il colpo in canna. Due giorni dopo si è presentato in commissariato un altro componente della banda, confessando di aver partecipato al sequestro e a stretto giro gli investigatori, anche analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, sono arrivati a identificare anche l’autista, una donna di 55 anni.

Il gip di Roma Iole Moricca, accogliendo le richieste del pubblico ministero Villani, ha disposto gli arresti domiciliari per l’indagato reoconfesso e il carcere per la donna sottolineando “la gravità della condotta e la spregiudicatezza mostrata” e in particolare sulla posizione della donna ha evidenziato “l’elevatissimo rischio di recidiva, di un soggetto altamente pericoloso e sprezzante delle regole. Sintomatico sul punto è il fatto che la donna ha deciso di offrire un contributo rilevante a un’azione delittuosa gravissima ideata da ragazzi giovanissimi”.