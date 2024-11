Roma, sgomberate case occupate da familiari indiziati omicidio Pantano

E' in corso lo sgombero e l'abbattimento di sei villette abusive in via di Costamagna, nella zona di Montecompatri, a Roma. Sul posto stanno operando carabinieri, polizia, vigili del fuoco, personale del 118 e della polizia di Roma Capitale. Le villette erano occupate dalle famiglie di tre dei quattro uomini gravemente indiziati per l’omicidio del 14enne Alexandru Andreas Ivan, ucciso la notte del 13 gennaio scorso, nel parcheggio della fermata della Metro C Pantano. I tre furono attestati a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri del Gruppo di Frascati e coordinate dalla Procura di Velletri. Il procedimento penale è ancora in corso. Lo sgombero e il successivo abbattimento sono stati decisi in sede di comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Lamberto Giannini.