'Roma storia festival', dal 24 al 27 settembre a Piazza di Pietra 16 lezioni magistrali sulla storia nella Capitale

Dopo il successo delle passate edizioni torna, dal 24 al 27 settembre, il 'Roma Storia Festival'. Quattro giornate interamente dedicate al grande racconto della storia nella Capitale con 16 lezioni magistrali, inedite e gratuite, tenute dai più autorevoli storici italiani, scrittori e studiosi. 'I giorni di Roma' è il tema di questa quinta edizione, un’altra importante occasione per ricordare il ricco e vitale intreccio tra le storie minute dei singoli protagonisti e la Storia nel suo più ampio dispiegarsi nei secoli; tra le vicende di una singola città e il respiro del mondo. La suggestiva cornice di piazza di Pietra, la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano e la Sala del Consiglio della Camera di Commercio ospiteranno gli appuntamenti in programma. L’evento è promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, ideato e progettato dagli Editori Laterza con il patrocinio della Commissione Europea e di Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria. Ogni edizione del Roma Storia Festival si fonda su una convinzione profonda: Roma non è solo un luogo, ma un racconto, un simbolo, un insieme di forze storiche che si riflettono nel presente. Per questo, anche quest’anno alcuni tra i più apprezzati storici, studiosi e scrittori si alterneranno sul palco per restituire un’immagine complessa, viva e affascinante della Città Eterna.

“L’anno scorso, in soli quattro giorni, abbiamo avuto oltre 10mila persone in presenza, altrettante collegate in streaming e migliaia di interazioni sui social media. Il Roma Storia Festival – afferma Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma – è ormai un appuntamento di riferimento nel calendario culturale della città, apprezzato e molto partecipato. Un appuntamento che cresce ogni anno e a cui teniamo molto. Puntare sulla cultura, e questo evento lo conferma sin dalla prima edizione, è un vero e proprio investimento. La Camera di Commercio di Roma ne è consapevole ed è impegnata, insieme alle altre Istituzioni del territorio, a costruire nella Capitale un’offerta culturale ricca, diversificata e di qualità, a beneficio di cittadini e imprese. Si può pensare di costruire il futuro solo partendo dal passato. Ed è quello che faremo parlando, nei prossimi giorni, della storia di Roma in luoghi come piazza di Pietra e il Tempio di Vibia Sabina e Adriano che di tale storia sono stati e sono assoluti protagonisti”. Giuseppe Laterza sottolinea che “alcuni tra i maggiori studiosi e interpreti della città eterna tornano a Piazza di Pietra nella nuova edizione del Roma Storia Festival. Nel loro racconto rivivremo straordinari avvenimenti che hanno cambiato il volto non solo di Roma ma dell’Italia e del mondo. Un appuntamento premiato da un grande pubblico, consapevole che la conoscenza del passato è la condizione migliore per agire nel presente e progettare il futuro”.

I protagonisti e i titoli delle lezioni magistrali sono: Luciano Canfora “7 dicembre 43 a.C. L’uccisione di Cicerone, quando il potere prescrive i suoi nemici”, Alberto Mario Banti “20 settembre 1870. La breccia di Porta Pia”, Benedetta Tobagi “1 marzo 1968. Valle Giulia”, Andrea Carandini “21 aprile 121 d.C. Adriano rifonda Roma e l’impero”. Un dialogo con Paolo Conti. Andrea Riccardi “16 ottobre 1978. L’elezione di Papa Wojtyla”, Lisa Roscioni “20 dicembre 1655. Cristina di Svezia, una regina alle porte di Roma, Fulvio Delle Donne “22 novembre 1220. L’incoronazione imperiale di Federico II”, Francesca Sgorbati Bosi “I giorni del Grand Tour”, Antonio Forcellino “20 settembre 1526. Il Sacco dei Colonnesi”, Andrea Giardina “28 ottobre 312 d.C. La battaglia di Ponte Milvio”, Amedeo Feniello “16 aprile 1209. San Francesco al Laterano”, Valeria Palumbo “10 marzo 1946. Il voto alle donne”, Giulia Albanese “31 ottobre 1922. La marcia su Roma”, Miguel Gotor “16 marzo 1978. Il sequestro Moro”, Francesca Cenerini “17 gennaio 38 a. C. Le nozze politiche tra Ottaviano e Livia”, Michela Ponzani “23 marzo 1944. Via Rasella”. Nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio è inoltre previsto un vivace momento di dibattito tra gli studenti del Liceo scientifico “Plinio Seniore” e quelli del Liceo scientifico “S. Cannizzaro” di Roma sul tema “25 dicembre 800 d.C. L’incoronazione di Carlo Magno, l’inizio dell’Europa?”. Introduce Graziano Perillo, coordina Chiara Mancini. Tutti gli incontri sono introdotti da Marta Bulgherini.