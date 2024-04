Per due di loro, ferite lievemente, si è reso necessario l'intervento sul posto dei sanitari del 118

Tre studentesse del Liceo Seneca, tutte 17enni, si sono picchiate ieri mattina nella sede dell'istituto di via Stampini. Le tre si sono minacciate e spintonate al culmine di una lite per motivi banali e si sono calmate solo all'arrivo dei carabinieri sul posto. Per due di loro, ferite lievemente, si è reso necessario l'intervento sul posto dei sanitari del 118.