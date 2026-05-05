Roma Tor Vergata aderisce all'iniziativa 'Le università per Giulio Regeni'

A dieci anni dalla sua scomparsa in Egitto, l'università di Roma Tor Vergata ricorda il ricercatore Giulio Regeni con un evento e la proiezione del documentario "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo". Così l'Ateneo romano aderisce all'iniziativa nazionale 'Le università per Giulio Regeni'. Promosso dalla senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo e presentato in Senato lo scorso 31 marzo, il progetto consiste in un ciclo di eventi che, da fine aprile a maggio di quest'anno, coinvolgeranno 76 atenei, raggiungendo oltre 15 mila persone con incontri e proiezioni sulla libertà di ricerca.