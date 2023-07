Roma, torna domani l'infiorata storica davanti a San Pietro

Torna l’appuntamento con l’Infiorata delle Pro Loco d’Italia e l’Infiorata Storica di Roma che si svolgeranno, come da tradizione, il 29 giugno in onore del Papa e in occasione della festa patronale dei Ss Pietro e Paolo. Le opere d’arte sacra saranno realizzate con petali di fiori e con tecniche miste, derivanti dalle tradizioni regionali, in piazza Pio XII (piazza San Pietro) e lungo via della Conciliazione: saranno dodici complessivamente le raffigurazioni composte, coniugando tradizione e devozione, per un'estensione complessiva di 600 mq. Quest’anno il tema che ispira l'evento è “La pace”.

Dal tramonto maestri infioratori provenienti da tutta Italia, insieme a squadre di volontari, lavoreranno, notte compresa, creando le opere: fedeli e visitatori potranno così ammirare l'avanzare delle lavorazioni che il 29 mattina si mostreranno nel pieno della loro bellezza, in un tripudio di colori; i quadri avranno una dimensione di 50 metri quadri. L’inaugurazione è fissata per le ore 10.

"Siamo felici di poter tornare ad offrire un evento unico nel suo genere che unisce la secolare tradizione romana dell'infiorata a quelle delle altre regioni d'Italia, iniziative che da un lato costituiscono momenti di attrazione turistica e dall'altro testimoniano l'opera svolta dall'Unpli e dalle Pro Loco per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale", afferma il presidente dell'Unione Pro Loco d'Italia, Antonino La Spina.

"Dal 2011 abbiamo recuperato e valorizzato l’antica usanza della realizzazione di quadri floreali, proprio in occasione della festa dei Santi Patroni e del Santo Padre", sottolinea Lucia Rosi, Presidente della Pro Loco di Roma Capitale. "La tradizione dell’Infiorata di Roma risale al 1625 ed è stata avviata dal fiorista Benedetto Drei, proseguita da Gian Lorenzo Bernini, maestro delle feste barocche. Diffusa tra i Castelli Romani e altre località del Lazio, era scomparsa proprio a Roma prima di essere riscoperta e valorizzata dalla Pro Loco di Roma Capitale", aggiunge Mauro Abbondanza, Direttore della Pro loco di Roma Capitale.

L’Infiorata Storica di Roma festeggia la decima edizione, la prima risale al 2011, ed è ideata e promossa dalla Pro Loco Roma Capitale con il patrocinio di Regione Lazio, Municipio Roma I Centro e da Infioritalia (Associazione Nazionale Infiorate Artistiche). L’evento riprende e valorizza un’antica tradizione della cultura romana che si fa risalire al 1625, con il fiorista Benedetto Drei. Il quadro sarà realizzato su Piazza Pio XII (piazza San Pietro), in collaborazione con le associazioni Colibrì onlus e Contrada Farfalla, e sarà preceduto solo dall'opera che ritrae il loghi della manifestazione (realizzato con il contributo di tutte le Pro Loco). L’infiorata delle Pro Loco d’Italia promossa dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia e giunta alla terza edizione, si affianca all’Infiorata Storica di Roma portando nella Capitale, l’eccellenza delle rappresentazioni dei maestri infioratori di tutta la penisola. Sarà così possibile ammirare le tradizioni delle singole località con opere realizzate, fra i vari materiali, in zucchero e sale e con tecniche diverse.

Sono dieci i gruppi coinvolti in questa edizione dell'Infiorata delle Pro Loco d’Italia, in rappresentanza di sette regioni: Pro Loco Fucecchio (Firenze, Toscana); Pro Loco Serracapriola (Foggia, Puglia ); Pro Loco Rotonda (Potenza, Basilicata); Pro Loco Pontelongo (Padova, Veneto); Pro Loco San Salvo (Chieti, Abruzzo); Pro Loco Rocce Rosse di Tortorì (Nuoro, Sardegna); Pro Loco Fermignano (Pesaro Urbino, Marche), Pro Loco Castelraimondo (Macerata, Marche), Pro Loco Poggio Moiano (Rieti, Lazio) e gli Infioratori di Tivoli (Roma, Lazio). Le infiorate sono eventi sentiti e rievocati in molte regioni d’Italia, legati in alcuni casi alla celebrazione del Corpus Domini, in altre al solstizio di primavera. I due eventi tornano a svolgersi dopo lo stop causato dall'emergenza pandemica.