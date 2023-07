Roma, torna Eternal City Motorcycle Show

Manca poco per la 7ª edizione di Eternal City Motorcycle Show, evento di riferimento per i 'bikers' del centro-sud Italia, in programma il 23 e il 24 settembre nella suggestiva cornice del Palazzo dei Congressi a Roma. In quella data sono attese al Palazzo dei Congressi di Roma le più importanti aziende di settore, tutte le grandi Case motociclistiche, i migliori costruttori, i produttori e i distributori di accessori, abbigliamento; importanti ospiti da tutto il mondo… Una vera e propria festa delle due ruote con musica, party, spettacoli e tanto divertimento per i motociclisti e non solo.

L’evento sarà sviluppato in 4 aree: nella prima parte esterna che affaccia su Viale Kennedy, grazie ai demo ride ufficiali, i visitatori avranno l’opportunità di testare i nuovi modelli delle Case costruttrici. Saranno presenti i brand: Aprilia, BMW Motorrad, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Indian Motorcycle, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, Moto Morini, Royal Enfield, SWM, Triumph e Yamaha…Ci sarà anche un parcheggio dedicato alla vendita delle moto usate, che sarà gestito da Moto.it. Nella parte indoor dell’evento esporranno le aziende ed i marchi più prestigiosi con le loro novità di prodotto, preparatori con le ultime show bike, artisti che si esibiranno in sessioni di live performance.

Proseguendo, si uscirà nuovamente in un’area “open air” che ospiterà il palco dedicato all’intrattenimento e agli show, contornato da una golosa selezione di street food locali. Sarà la grande festa dei motociclisti con live band, DJ set e spettacoli. Sabato sera, inoltre, la terrazza all’ultimo piano del Palazzo dei Congressi, ospiterà l’evento che celebrerà i 40 anni di HOG - Harley Owners Group, con centinaia di motociclisti provenienti da tutta Italia, Spagna e Portogallo, che potranno godere di un panorama mozzafiato e ammirare da una posizione privilegiata il Palazzo della Civiltà Italiana, meglio conosciuto come "Colosseo quadrato". L’evento è organizzato in collaborazione con Harley-Davidson Italia e con HOG Italia.

Oltre alla prova e all’esposizione delle ultime moto di serie, Eternal City si contraddistingue come uno degli eventi di riferimento della scena custom. Gli organizzatori sono da sempre attenti nel dare visibilità agli artigiani, agli artisti e a tutte quelle persone che creano e realizzano opere che si trasformano in arte, cultura e moda. Saranno oltre 60 i Customizer presenti: professionisti da tutte le regioni italiane, da tutta Europa e con ospiti internazionali. Dagli Stati Uniti Bob Seeger della leggendaria officina Indian Larry, Frisco Joey visionario customizzatore di Club Style direttamente da San Francisco, torna l’attore, pugile e motociclista Chuck Zito; dall’Australia l’artista Russel “MOW” Murchie; dal Giappone Emi Suganuma e Sunny Yano di “Mooneyes”.

Le moto saranno ­esaminate da una giuria internazionale che selezionerà le migliori moto chopper presenti nell’area dedicata al nuovo “Colosseum Chopper Show”. Uno dei premi più ambiti sarà senza dubbio quello messo in palio da Mooneyes: il customizer della moto preferita da Emi e Sunny sarà premiata con un viaggio in Giappone e un trattamento VIP al Yokohama Hot Rod Custom Show 2023. Tra i vari premi speciali anche quello offerto dal distributore Zodiac, dal valore di 1500€, per la “Best of Show”. I visitatori, inoltre, potranno aggiudicarsi la nuova Royal Enfield Meteor 650 tentando la fortuna alla ricerca del biglietto vincente.

Non mancherà poi l’area dedicata all’esposizione delle auto d’epoca americane restaurate e personalizzate a cura dei car club tradizionali Rumblers e Portoricano. Parteciperanno le principali realtà italiane del custom a quattro ruote. Eternal City, anche in questa edizione, omaggerà il Giappone, con spettacoli ed esposizioni in collaborazione con l’Ufficio del turismo Giapponese. Saranno diverse le esibizioni e le attività che sottolineeranno il legame dell’evento con la cultura nipponica.