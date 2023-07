Roma, trovato scheletro durante lavori in un parco

In zona Casal Bertone. Forse è di una donna 30enne

Trovato uno scheletro umano con una catenina durante alcuni lavori con un escavatore all’interno di un parco in zona Casal Bertone, a Roma. L’escavatore nel pulire il terreno in via Ettore Fieramosca 114, di proprietà di Ferrovie dello Stato, ha tirato su lo scheletro che era all’interno di un canale di scolo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante e successivamente il medico legale che, a seguito di un sopralluogo, ha riferito che si tratterebbe di una donna di circa 30 anni e che presumibilmente i resti si troverebbero in quel luogo da circa un anno. Lo scheletro è stato traslato al Dipartimento di Medicina Legale dove saranno effettuati ulteriori accertamenti, tra cui l'esame del dna.