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Roma, una fontana 'parlante' per i natali del San Michele. L'ideatore: "Mecenati sponsorizzino le celebrazioni"

Sarà l'architetto Cesare Esposito a progettare e realizzare i giochi d'acqua nella fontana storica collocata nel Cortile dei Ragazzi del Complesso monumentale San Michele a Ripa Grande che si terranno il 26 e il 27 settembre

Il complesso di San Michele a Ripa
Il complesso di San Michele a Ripa
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16 settembre 2026 | 19.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarà l'architetto Cesare Esposito a progettare e realizzare i giochi d'acqua nella fontana storica collocata nel Cortile dei Ragazzi del Complesso monumentale San Michele a Ripa Grande che si terranno il 26 e il 27 settembre in occasione dell'evento "Carlo Fontana 1686 – 2026: rivivere, resistere, reimmaginare il San Michele” nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio. L'architetto monticiano, ideatore della celebre 'nevicata artificiale' di Santa Maria Maggiore e di tanti altri progetti per Roma, ha ricevuto l'incarico dalla Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio del ministero della Cultura e ora si appella alla generosità di mecenati e imprese perché sponsorizzino l'evento che celebra i natali del San Michele.

"Mi rivolgo a tutti i mecenati e le imprese perché sostengano queste celebrazioni", spiega Esposito che già nel 1986 aveva avuto un incarico analogo dal ministero della Cultura "per celebrare i secoli gloriosi del nostro patrimonio artistico". "Nel 1986 ho inventato architetture di fuoco e musica a Castel Sant’Angelo, in presenza di San Giovanni Paolo II. Quest'anno, per celebrare i natali del San Michele ho scelto la fontana miracolosa per la mia scenografia di acqua e di luce, accompagnata da musica e letture - racconta l'architetto, spiegando il progetto realizzato in collaborazione con Dario Tollis - La fontana 'parlerà' con sonoro astrale ed effetti speciali, accompagnata da un concerto lirico e versi poetici, e tutto questo nel cortile dei ragazzi deve passa anche la storia".

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fontana parlante San Michele Giornate Europee del Patrimonio
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