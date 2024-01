Roma, vigilante Italpol lancia allarme: spento incendio in campo nomadi via Gordiani, no feriti

Un incendio nel campo nomadi di via dei Gordiani è stato spento dopo l'allarme lanciato da una guardia giurata dall'Italpol e grazie all'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. E' stato proprio un vigilante, in servizio nel presidio della vicina metro C, a notare le fiamme e ad allertare i soccorsi. A quanto si apprende, diverse persone, tra le quali donne con bambini, sono state allontanate e messe in sicurezza. Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Roma Capitale, i carabinieri e i vigili del fuoco e le fiamme sono state spente. Nessuno è rimasto ferito, è rimasto invece danneggiato un modulo abitativo in disuso. Sul rogo e le cause sono in corso accertamenti e una delle ipotesi è che sia divampato a causa di un corto circuito.

"Le nostre guardie giurate sono sempre sul pezzo, hanno avvertito le forze dell'ordine e i vigili del fuoco scongiurando così situazioni più gravi", sottolinea all'Adnkronos Antonio Del Greco, direttore operativo di Italpol.