La donna colpita mentre era impegnata con l'associazione Tor Più Bella a ripulire via Scozza

A 24 ore dal linciaggio dello scippatore del Quarticciolo, Roma registra un nuovo episodio di violenza. A Tor Bella Monaca una volontaria è stata aggredita mentre era impegnata con altre donne e con l'associazione Tor Più Bella a ripulire via Scozza. Maricetta Tirrito, volontaria da sempre impegnata nel sociale, è stata infatti aggredita da un uomo di origine nordafricana, colpita con una bottiglia di Coca cola che le ha fratturato il braccio. Nelle immagini di Adnkronos, il momento in cui il responsabile dell'aggressione viene portato via dagli agenti.

(di Silvia Mancinelli)