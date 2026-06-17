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ISSN 2465-194X

Rotocalco n° 24 del 17 giugno 2026

17 giugno 2026 | 17.09
Redazione Adnkronos
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Al via in Italia la campagna Ue sul Bilancio europeo: "Più forti insieme"; Volotea festeggia 85 milioni di passeggeri, premiata la viaggiatrice simbolo con 85 voli gratuiti; Food&Beverage: lo specialty coffee di 1895 Coffee Designers by Lavazza ridefinisce i rituali del gusto; Food: Cuore torna in TV con Gianmarco Tamberi e la mamma: il mitico "salto della staccionata" diventa un inno all'equilibrio; Cibi cosiddetti ultra-processati: un nuovo studio mette a confronto le etichette e sfata luoghi comuni; Carni avicole, revisione scientifica Sinu ne conferma eccellenza proteica e ruolo chiave per salute; Università: La Scuola Galileiana e il progetto ME.MO.: un'alleanza per il futuro degli studenti; 'Close the Gap', campagna Coop per la prima volta in un luogo pubblico a Roma; Pro Vita & Famiglia: in 20mila a Roma per la Manifestazione Nazionale "Scegliamo la Vita"

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