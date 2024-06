Il maltempo si abbatte su Rovigo, dove una tromba d'aria e una bomba d'acqua hanno colpito quasi simultaneamente, nella tarda mattinata di oggi, la città e la provincia. Oltre 100 le chiamate giunte alla sala operativa dei Vigili del fuoco, al momento non si hanno notizie di persone ferite.

A essere più colpiti la città di Rovigo e i comuni di Lendinara e Lusia, da dove è arrivato il maggior numero di richieste di intervento per allagamenti, tetti scoperchiati, alberi pericolanti e danni causati dall’acqua.

A tornado touched down outside of Rovigo, Italy shortly before noon today. Moderate structural damage reported. No additional details at this time. Credit: Desylapo1 pic.twitter.com/bktbZNvvXr