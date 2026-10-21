Ruggeri (Sanpellegrino), "La tutela dell'acqua e della biodiversità parte dai territori"

"La tutela dell'acqua e della biodiversità parte dai territori, attraverso progetti capaci di rispondere alle esigenze delle comunità locali e di garantire una visione di lungo periodo", ha dichiarato Ilenia Ruggeri, direttore generale del Gruppo Sanpellegrino, in occasione della presentazione della riqualificata Oasi di Gabbianello, sulle sponde del Lago di Bilancino. Il progetto, sostenuto da Acqua Panna con oltre 2 milioni di euro, ha ampliato del 28% le zone umide e introdotto un percorso educativo accessibile anche a persone cieche e ipovedenti.