Ruiu (Pro Vita & Famiglia): “Necessario custodire ciò che abbiamo di più prezioso, i nostri figli”

“E’ necessario custodire la cosa che più preziosa abbiamo: i nostri figli. Noi siamo qui per amore dei nostri figli ed è proprio l'amore per i nostri figli un motore per restituire loro un mondo più giusto”. Sono le parole di Maria Rachele Ruiu, portavoce Pro Vita & Famiglia onlus, in occasione dell’evento intitolato “Famiglia ed Educazione, Capitalismo e Mercificazione”, svoltosi presso la Sala Rossi Monti della Biblioteca Carducci a Città di Castello, Perugia, organizzato da Pro Vita & Famiglia onlus e da Persona&Persone.