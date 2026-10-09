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Russo (UniLink): "Bene partecipazione trasversale da parte di istituzioni e politici"

09 ottobre 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ho apprezzato la partecipazione trasversale dei rappresentanti delle istituzioni e della politica, perché l'importante è che il confronto resti tale. Fino a quando si parla, si troverà una soluzione che sarà la più adeguata e la migliore. Quando non si parla, ci si tira indietro e non ci si confronta, dalle idee si passa alle ideologie. A volte, queste ultime hanno fatto danni. Meglio le idee". Lo afferma Roberto Russo, Direttore Generale Link Campus University di Roma, partecipando oggi all'Ateneo all'edizione 2026 di '60 under 30', l'evento promosso dall'associazione e dal suo magazine "Politica" in cui i leader politici del futuro vengono premiati e incontrano i politici contemporanei.

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