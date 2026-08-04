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Sabaudia Incontra 2026, al via il confronto tra istituzioni, politica e imprese

04 agosto 2026 | 08.49
Redazione Adnkronos
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Si è aperta a Sabaudia l'edizione 2026 di Sabaudia Incontra, la rassegna estiva realizzata in collaborazione con il Comune che, fino al 21 agosto, porterà nella Corte Comunale della città protagonisti delle istituzioni, della politica, dell'economia e dell'informazione per un ciclo di incontri dedicati ai principali temi dell'attualità nazionale e internazionale. Ad aprire la manifestazione il faccia a faccia tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il vicedirettore del TG LA7 Andrea Pancani, seguito dal panel "L'Italia delle imprese: le sfide per la crescita", dedicato alle prospettive del sistema produttivo e delle grandi infrastrutture. Tra i temi affrontati, sicurezza, immigrazione, ordine pubblico, innovazione tecnologica, grandi opere e sviluppo economico. La rassegna proseguirà nelle prossime settimane con altri appuntamenti dedicati alla pubblica amministrazione, alla scuola, agli scenari geopolitici, alla difesa, all'industria e alla politica italiana, confermando l'obiettivo di offrire al pubblico un'occasione di approfondimento e confronto sui temi che caratterizzano il dibattito del Paese.

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