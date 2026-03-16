Sagre, La Spina (Unpli): "Eventi che muovono l'economia per oltre 2,1 miliardi di euro"

"Le sagre rappresentano il nostro punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Vogliamo dare un segnale molto forte rispetto al fatto che attraverso gli eventi si può movimentare anche il sistema economico. Oltre 2,1 miliardi di euro è il valore che viene generato per i territori". A dirlo Antonino La Spina, presidente nazionale dell'Unpli - Unione nazionale Pro Loco d'Italia, in occasione della cerimonia di assegnazione dei marchi "Sagra di Qualità" ed "Evento di Qualità" da parte dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia, che rinnova, così, il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, svoltasi presso il Senato della Repubblica.