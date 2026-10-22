Saikebon presenta i noodles del futuro con 100% ingredienti naturali

Una nuova ricetta con un migliore profilo nutrizionale, realizzata interamente con ingredienti naturali, senza olio di palma né additivi artificiali, e con il 40% di grassi saturi in meno: parte da qui una nuova era per Saikebon, l'iconico brand di noodles dell'azienda GBfoods Europe, tra i principali player europei nel settore e leader in Italia. I nuovi prodotti rispondono alle aspettative dei consumatori rispetto agli ingredienti, senza sacrificare il gusto e la praticità che contraddistinguono il marchio, e contribuiscono alla missione dell'azienda, quella di migliorare l'alimentazione di milioni di persone con cibi sempre più sani e nutrizionalmente bilanciati.