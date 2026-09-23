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Salame stagionato richiamato dai supermercati per listeria: "Non mangiatelo"

Si invita a non consumarlo e a riconsegnarlo dove è stato acquistato

Il salame richiamato - Foto ministero della Salute
Il salame richiamato - Foto ministero della Salute
23 settembre 2026 | 16.56
Chiara Moretti
LETTURA: 1 minuti

Il ministero della Salute ha richiamato un lotto di salame stagionato al tartufo, prodotto dall'azienda Fratelli Costantini Srl. Nell'avviso si parla della possibile presenza del batterio Listeria Monocytogenes. Si tratta del lotto 20260729 da 300 grammi. Lo stabilimento di produzione è in via Montrone numero 17 nella frazione di Villa Bizzarri a Torano Nuovo nel Teramano.

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Si invita a non consumare il prodotto e a riconsegnarlo, dove è stato acquistato.

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