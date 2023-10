"Il professor Orsini è libero di dire stronzate in questo paese...". Alessandro Sallusti contro il professor Alessandro Orsini a E' sempre Carta bianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. La trasmissione si occupa del conflitto tra Israele e Hamas, con i riflettori accesi sul massacro di civili israeliani da parte di Hamas e con le conseguenze dei raid di Israele sui civili della Striscia di Gaza.

"Non condivido quello che dice, non dico parolacce ma classifico quello che dice. Il professor Orsini non vive in un kibbutz o in un campo profughi. Vive in un paese libero governato da Giorgia Meloni e dice quello che dice per 7-8000 euro al mese. Fine, non c'è altro. Orsini viene a dirci che i terroristi hanno ragione in cambio di 4-5-6000 euro...", dice Sallusti, protagonista anche di un acceso confronto con Gad Lerner (''parli così perché non vivi in un kibbutz'') provocando la reazione di Bianca Berlinguer. "Non posso tollerare che si insultino le persone nel mio studio. E' intollerabile scendere nel personale in questo modo", dice Berlinguer. "Tu sei di parte, perché non vivi in un kibbutz. Vai a vivere in un kibbutz e poi me lo dici", incalza Sallusti.

Cosa ha detto Orsini?

Ma cosa ha detto Orsini? Il professore di sociologia del terrorismo internazionale apre il suo intervento parlando delle tensioni tra Israele e Onu dopo le parole del segretario generale Guterres, che ha collegato l'attacco di Hamas alla "lunga occupazione" subita dai palestinesi.

"La colpa non è dell'Onu, che merita solo lodi. La colpa è degli Usa e del blocco occidentali, che si sono opposti a tutte le risoluzioni che l'Onu ha cercato di approvare per migliorare le condizioni dei palestinesi. La guerra a Gaza nasce dall'occupazione di Israele, questa è la causa del conflitto. Non prendiamocela con l'Onu, Guterres è un signore. L'Onu è bloccata per il veto degli Stati Uniti", dice Orsini, evidenziando che "Hamas ha fatto una cosa terribile, non riesco a vedere quelle immagini dei civili massacrati". Alla giornalista Annalisa Chirico che fissa l'inizio della guerra alla data del 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas, il professore replica con un sorriso ironico: "Ma per favore, è grottesco. Secondo lei la guerra è iniziata il 7 ottobre 2023?".