Una donna è stata uccisa in casa a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma. La vittima è stata colpita alla testa ripetutamente con una mazza da cricket. I carabinieri hanno arrestato il marito. L'uomo è stato bloccato da una giovane donna Carabiniere, libera dal servizio, che era stata richiamata dalle richieste di aiuto della vittima. La donna, 57 anni, e l'arrestato, 58 anni, sono entrambi indiani.

"Oggi per Salsomaggiore si scrive una pagina triste. Quello che è accaduto questa mattina in via Trento è un fatto gravissimo: nonostante si continui a ripetere che 'non deve più succedere' puntualmente ci troviamo di fronte sempre allo stesso copione", scrive sui social Luca Musile Tanzi, sindaco di Salsomaggiore Terme, commentando l'omicidio della 57enne.

"La violenza domestica è un male intollerabile che non dovrebbe mai trovare spazio nelle nostre vite. Come società - aggiunge - dobbiamo impegnarci a combattere contro qualsiasi forma di violenza e lavorare insieme per creare un ambiente sicuro per tutti. Questo tragico evento ci ricorda l'importanza di essere vigili, di intervenire quando vediamo segnali di pericolo e di promuovere una cultura della vita e del rispetto. Voglio ringraziare il carabiniere che, per prima, ha cercato di fermare la violenza del marito della vittima: un'azione coraggiosa che, purtroppo, non è bastava a salvare la vita alla donna. Auspichiamo che giustizia sia fatta e che chi è responsabile di questo atto sia tenuto a rispondere delle proprie azioni di fronte alla legge".