Salute: benessere maschile, con baffi o 60Km parte la sfida Pringles e Movember

Gesti semplici, come farsi crescere i baffi o percorrere 60 chilometri a piedi, durante il mese di novembre, per contribuire a raccogliere fondi utili a promuovere il benessere mentale degli uomini. È l’iniziativa lanciata da Pringles, in partnership con Movember - crasi dei termini ‘Moustache’ (baffi in inglese), e ‘November’, novembre, il mese dedicato alla prevenzione per la salute maschile, per coinvolgere i consumatori a entrare nella community dell’organizzazione benefica globale, che dal 2003 ha finanziato più di 1.300 progetti su tre dei maggiori problemi di salute degli uomini: il cancro alla prostata e ai testicoli, la salute mentale e la prevenzione del suicidio.

A partire dalla seconda metà di ottobre e per tutto novembre - spiega una nota - presso i punti vendita aderenti all’iniziativa dei gruppi commerciali Agorà Network, Aspiag Service e Selex, saranno presenti materiali informativi volti a sensibilizzare il consumatore sull’importanza della salute e della prevenzione anche per gli uomini e a comunicare la collaborazione, che arriva in Italia quest’anno per la prima volta, tra Pringles e Movember. Come afferma Anne-Cécile Berthier, Country Director di Movember Uk, "in qualità di principale associazione benefica impegnata nel cambiare l’approccio alla salute mentale e fisica maschile, Movember è attiva per aiutare gli uomini a vivere una vita più sana e più lunga. Collaborando con Pringles - sottolinea - speriamo di raggiungere un numero ancora maggiore di persone e di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla salute mentale dell'uomo e sui benefici dell'aprirsi con gli altri".

Nello specifico, basterà farsi crescere un paio di baffi, simbolo della salute maschile, e il cambio di look offrirà l’opportunità per cominciare una conversazione in merito alla missione di Pringles e Movember, aumentando la consapevolezza collettiva sul benessere mentale maschile affrontando temi come la prevenzione del suicidio, che ogni anno colpisce silenziosamente gli uomini di tutto il mondo. Chi non vuole o non può farsi crescere i baffi, potrà aderire impegnandosi a percorrere (correndo o camminando) 60 chilometri: 1 km per ciascuno dei 60 uomini che muoiono suicidi ogni ora nel mondo. Anche Mr. P, l’iconica mascotte del brand, parteciperà a Movember, rasandosi i suoi amati baffi il primo di novembre per farli ricrescere durante il mese.

La collaborazione tra Pringles e Movember è nata nel 2020 nel Regno Unito: il brand ha promosso una campagna di sensibilizzazione sull’importanza della salute mentale degli uomini e ha contribuito alla raccolta fondi dell’ente di beneficenza. Negli anni successivi, Pringles ha ampliato la partnership a livello regionale con attivazioni in Francia, Germania, Irlanda, Svezia e Paesi Bassi con promozioni dedicate ai retailer, campagne di PR e programmi di coinvolgimento per i dipendenti Kellanova (precedentemente Kellogg Company), l’azienda owner del brand.

"Ancora oggi - commenta Giuseppe Riccardi, General Manager Italia di Kellanova - temi come la salute mentale degli uomini sono considerati tabù. Pringles, al fianco di Movember, promuove un dialogo aperto che è fondamentale per informare e sensibilizzare tutta la comunità all’importanza della prevenzione e del benessere mentale ed emotivo. Siamo orgogliosi - conclude - di aver amplificato questa partnership anche in Italia, compiendo ancora una volta azioni concrete e intenzionali a favore delle persone”. L’iniziativa rappresenta un ulteriore tassello della strategia globale Esg (Environmental, Social, Governance) Better Days di Kellanova e dell’impegno di lungo periodo dell’azienda a favore della comunità e del benessere delle persone.