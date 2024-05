Salute, Giornata sclerosi multipla: stasera l'Italia si illumina di rosso

Oltre 140mila: tante sono le persone che in Italia convivono con la sclerosi multipla, malattia cronica tra le più comuni e più gravi del sistema nervoso centrale, prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. A tutte loro è dedicata la Settimana di informazione e sensibilizzazione voluta da Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Gli eventi in programma culmineranno oggi, 30 maggio, quando, in 70 Paesi di tutto il mondo, si celebrerà il World MS Day, la Giornata mondiale della sclerosi multipla. In quest'occasione l'Italia si colorerà di rosso in un tripudio di luci che accenderanno i principali monumenti del Paese. Anche i palazzi istituzionali come Palazzo Chigi, Palazzo Madama e Montecitorio saranno illuminati di rosso, dal tramonto di stasera fino all'alba di venerdì 31 maggio.

Ma di rosso vestiti ci saranno tanti altri monumenti in tutta Italia a partire dalla città di Genova che, sede di Aism, ha dato il via all'edizione 2024 della Settimana nazionale. Si tingerà di rosso la principale piazza cittadina, De Ferrari, e si illuminerà il ledwall del Palazzo della Regione alle sue spalle. Non solo, grazie al neo protocollo d'intesa siglato da Aism con il Mu.Ma di Genova, anche la Lanterna cittadina si illuminerà di rosso dando vita ad un suggestivo gioco di colori, visibile dal mare e dalla città. Stesso dicasi per la città di Pavia che accenderà l'imponente statua della Minerva e i Musei civici del Castello Visconteo. Da Nord a Sud del Paese, sono 160 i monumenti che si stringeranno in un abbraccio virtuale di comunanza e condivisione.

"Ogni anno - dichiara Francesco Vacca, presidente Aism - la celebrazione della Settimana nazionale della sclerosi multipla ci permette di riflettere sul valore del nostro impegno collettivo come Aism, come movimento di persone con Sm. E' il rosso vivo con cui l'Italia si illumina in questa occasione a fornirci la forza e la vitalità necessarie per continuare il nostro cammino verso traguardi concreti. Questo colore simboleggia la determinazione e la passione che ci animano nel perseguire la nostra missione: costruire un mondo libero dalla sclerosi multipla".