Salute, l'appello: "Non comprate farmaci su siti web illegali, ecco come riconoscerli"

"La raccomandazione è: se andate online" per acquistare prodotti farmaceutici "usate solo siti autorizzati e certificati, perché danno garanzia. Tutti questi siti che nascono e muoiono, operanti dall'estero o da località strane, il suggerimento è di non utilizzarli e di fare tanta attenzione. In Italia i farmaci che necessitano di prescrizione, e alcune tipologie di prodotti, non possono essere venduti online. Quindi insospettitevi. L'altro elemento a cui fare attenzione è il bollino che contraddistingue un sito autorizzato". A lanciare un appello a non acquistare farmaci illegali online, facendo le dovute verifiche prima di mettere i prodotti nel carrello, è Salvatore Butti, presidente di Assosalute. Butti ha appena segnalato un sito che appare essere irregolare per le modalità con cui propone la vendita di farmaci che vanno da antibiotici ad antivirali, da medicinali per il diabete a quelli per la disfunzione erettile.

"Bisogna fare un'opera di sensibilizzazione su tutte le persone, affinché si affidino solo a siti riconosciuti e affidabili, autorizzati dal nostro ministero", spiega l'esperto all'Adnkronos Salute. "Quella è l'unica garanzia, perché dietro i siti autorizzati c'è una farmacia, un punto di vendita fisico. Noi, come associazione che rappresenta le aziende dei farmaci di automedicazione, da anni insieme a Cittadinanzattiva andiamo anche nelle scuole a fare informazione e a volte questi temi dei siti illegali vengono fuori. Serve proprio questo: un'informazione che deve essere il più diffusa possibile".

"Per definizione - incalza Butti - i prodotti che necessitano di una prescrizione medica indicano chiaramente il percorso che si dovrebbe fare per arrivare ad usarli. Parliamo di farmaci che necessitano del supporto di un'indicazione medica. Faccio poi l'esempio dei prodotti per la disfunzione erettile: in Inghilterra un certo dosaggio viene classificato come farmaco di automedicazione, ma non è così per tutto il resto d'Europa e per l'Italia. Va inoltre ricordato, in generale, che quelli che si acquistano sono medicinali, con tutti i rischi annessi e connessi che comporta l'utilizzo di farmaci senza che vi sia una chiara indicazione da parte del medico. Rinnovo dunque il mio suggerimento: rivolgetevi solo a siti autorizzati".