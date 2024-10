Salute mentale, al via il progetto sociale e il podcast per abbattere lo stigma

Un podcast per sensibilizzare sulla salute mentale e combattere lo stigma sul disagio psichico, realizzato direttamente da pazienti, medici ed educatori. Si intitola “Non è niente” e ha debuttato su Radio Bella & Monella giovedì 10 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale.

Ideato e realizzato da un gruppo di utenti del Centro di Salute Mentale di Valdobbiadene, Montebelluna e Castelfranco Veneto (Treviso), dell’ULSS 2 e prodotto dal collettivo genovese Mettiamoci la voce, “Non è niente” è un viaggio in 15 puntate attraverso le esperienze di una decina di ragazzi, tutti tra i 20 e i 30 anni, che a un certo punto della loro vita hanno deciso di chiedere aiuto al Servizio di salute mentale.

L'obiettivo principale del podcast è quello di abbattere tabù e stereotipi che esistono e resistono sulla malattia mentale, dando voce a chi lo ha vissuto in prima persona. Nessun filtro o intermediario, la voce dei ragazzi, nei panni di veri e propri podcaster, arriva direttamente agli ascoltatori. L’analisi medica e sociologica lascia spazio alle emozioni dei protagonisti, senza porre l’accento sulla malattia ma sulle implicazioni emotive e umane che si nascondono dietro ogni diagnosi.

Ad accompagnare i dieci ragazzi in questo viaggio è stata Elena Bizzotto, podcaster che già in passato si è occupata a lungo di salute mentale. "Ho trovato da subito ragazzi propositivi e creativi. Anche chi inizialmente aveva espresso l’intenzione di partecipare solo in qualità di uditore, alla fine ha creato testi, ha partecipato alla scelta dei titoli della copertina e della musica" sottolinea Bizzotto. "Si sono aperti toccando i temi per loro più coinvolgenti, sfatando anche diversi miti e pregiudizi legati alla salute mentale".

Perché un podcast su questo tema? Per far arrivare il messaggio a un pubblico che abitualmente non si occupa di questi temi, ma anche per offrire agli utenti del distretto uno spazio tutto loro in cui raccontarsi al di fuori del normale percorso terapeutico.

"Il progetto nasce come attività riabilitativa innovativa, pensata per coinvolgere i giovani adulti attraverso un linguaggio e un approccio nuovi. Grazie all’incontro con Sandro Ghini ed Elena Bizzotto, il gruppo è riuscito a risignificare i propri vissuti di malattia mentale, trasformandoli in narrazione personale e superando paure e stigmi" racconta Gloria Benvenuti, educatrice presso l’Ulss 2 veneta.

Dopo le due puntate inaugurali, “Non è niente” sarà fuori su tutte le piattaforme online, da Spotify ad Amazon Music, per 14 settimane, fino a inizio gennaio 2025. Tutte le puntate saranno inoltre disponibili sul sito dell’Ulss 2

Tra i primi a capire l’importanza del progetto sono stati il dott. Francesco Benazzi e la dottoressa Carola Tozzini, rispettivamente direttore generale dell'Ulss 2 e direttrice del Dipartimento di Salute Mentale, che, insieme al professor Giuseppe Salce, direttore della Unità Operativa Psichiatria del Distretto Asolo, hanno messo a disposizione le proprie competenze mediche al servizio dell’iniziativa.

In particolare, a margine delle prime due puntate, è andata in onda su Radio Bella & Monella un’intervista a Salce, durante la quale lo psichiatra ha ribadito l’importanza del podcast come integrazione di un percorso terapeutico.

"È stato utile anche ai ragazzi per conoscersi e migliorare la propria consapevolezza della e sulla malattia. Per il grande pubblico, invece, sarà l'occasione per mettersi in connessione con chi ha deciso di raccontare la propria storia senza filtri né interferenze".