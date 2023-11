Un bicchiere di vino fa bene o fa male? Le parole di Matteo Salvini alimentano il dibattito tra medici. Il leader della Lega, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dice che "nel nuovo Codice della strada non tocchiamo il tasso alcolemico: qualche bicchiere di vino non solo non fa male, ma è assolutamente lecito per chi lo ritiene salutare". Matteo Bassetti segue la stessa linea. Antonella Viola la boccia senza appello.

Il tasso alcolemico in Italia "credo sia in linea con quello di altri paesi europei, quindi non vedo perché si debba andare a mutarlo. Su questo argomento serve una sensibilizzazione soprattutto sul mondo giovanile dove mi pare che il problema non sia un bicchiere di vino, il problema sono i superalcolici e quando vengono potenziati magari con altri tipi di sostanze", dice all'Adnkronos Salute, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova.

"Il problema non è abbassare il tasso alcolemico per il sessantenne che va fuori a cena e beve un bicchiere di vino e ha il tasso a 0,2, che non mi pare che dia nessun tipo di problema per quanto riguarda la guida, il problema è una sensibilizzazione soprattutto sul mondo giovanile perché poi alla fine lì bisogna lavorare molto sull'educazione", aggiunge.

"I ragazzi - prosegue Bassetti, che già in passato si era scontrato sul tema dei rischi legati al consumo di vino con Viola - devono imparare che se vanno fuori a mangiare o in discoteca e bevono magari i superalcolici, ci deve essere uno di loro che non beve e che guida la macchina oppure devono prendono il taxi. La maggioranza degli incidenti che capitano tra i giovani non è certo per un bicchiere di vino, è per ben altro, quindi anche il messaggio che 'un bicchiere di vino non ha mai fatto male a nessuno' mi trova perfettamente d'accordo. Il problema è sempre la quantità, la moderazione non ha mai fatto male a nessuno, è la quantità che fa male".

E Viola? "Nel Codice della strada il limite per il tasso alcolemico va già bene e non serve rivederlo. Però il Governo la deve smettere di dire bufale sul vino che fa bene. Basta bufale sulla pelle dei cittadini per vendere qualche bottiglia di vino in più", dice l'immunologa.

"Il mese scorso i medici europei hanno accusato l'Italia, la Francia e la Spagna di bloccare la corretta informazione sui danni delle bevande alcoliche - aggiunge Viola - anche rispetto ad una consumo moderato. Ripeto, la mia battaglia non è contro il vino, ma contro l'alcol contenuto in queste bevande che ha dei rischi. Non si può dire che faccia bene, come sento spesso dire a esponenti del Governo".