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Salvo D'Acquisto, I Municipio: "Un grande albero nel cuore di Roma per custodirne la memoria"

Salvo D'Acquisto, I Municipio:
23 settembre 2026 | 18.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Memoria, legalità, senso del dovere, responsabilità e attenzione verso gli altri. Sono i valori che il Municipio Roma I Centro ha voluto richiamare oggi, in occasione della Giornata del Diritto, in una data particolarmente significativa per la storia italiana: l’83° anniversario della morte di Salvo D’Acquisto. Il 23 settembre 1943, a soli 22 anni, il Vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto sacrificò la propria vita per salvare 22 civili innocenti destinati alla fucilazione per rappresaglia da parte delle forze naziste. Un gesto che, a 83 anni di distanza, continua a rappresentare una delle più alte testimonianze italiane di coraggio, altruismo, responsabilità e servizio alla comunità. Un patrimonio di memoria che le istituzioni hanno il dovere di custodire e, soprattutto, di trasmettere alle nuove generazioni. È in questo spirito che il Municipio Roma I Centro, attraverso l’Assessore Stefano Marin, ha deciso di onorare la memoria di Salvo D’Acquisto piantando in autunno un grande albero nel giardino di piazza Benedetto Cairoli: un segno vivo e permanente, capace di legare memoria storica, educazione alla legalità e cura dello spazio pubblico.

"Parlare di diritto e di legalità significa anche ricordare le persone che quei principi hanno saputo incarnare attraverso le proprie scelte, arrivando persino a mettere la vita degli altri davanti alla propria», sottolinea l’Assessore Stefano Marin. «Salvo D’Acquisto appartiene alla memoria di tutto il Paese e il suo esempio continua a parlare alle nostre comunità. Come istituzioni abbiamo la responsabilità non soltanto di commemorare, ma di creare occasioni e luoghi attraverso i quali questa memoria possa continuare a vivere". "Un albero è simbolo vita, memoria e futuro. Cresce insieme alla città e attraversa le generazioni. Dedicarlo a Salvo D’Acquisto significa lasciare nel cuore di Roma un segno semplice ma profondamente concreto: un luogo davanti al quale fermarsi, ricordare e spiegare soprattutto ai più giovani che cosa siano il senso del dovere, la responsabilità verso il prossimo e il rispetto della dignità umana". Alla dimensione civile e istituzionale della figura di Salvo D’Acquisto si accompagna inoltre la sua profonda testimonianza cristiana. La Chiesa cattolica lo ha riconosciuto Venerabile nel 2025, riconoscendo nell’offerta della sua vita una straordinaria testimonianza di carità e di virtù cristiane.

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Giornata del Diritto Salvo D'Acquisto Municipio Roma I Centro
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