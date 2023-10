"Il Libro dei Fatti, promosso e realizzato da AdnKronos, è uno strumento importante per ripercorrere gli avvenimenti principali dell'anno precedente, offrendo al lettore una ricostruzione ragionata del recente passato e allo studioso gli elementi utili per essere preciso nell'analisi. Questa pubblicazione nasce da una felice intuizione dell’Adnkronos: i numeri sono una realtà con cui confrontarci in vari ambiti, la statistica, nelle sue molteplici declinazioni, è fondamentale per comprendere la realtà". Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in occasione dell’uscita del “Libro dei fatti” 2023.

Arrivato alla sua trentatreesima edizione, il Libro dei Fatti 2023, nel sessantesimo anno di attività dell'agenzia, cresce nella tiratura e si arricchisce ulteriormente, con la prefazione della premier Giorgia Meloni e 14 contributi autorevoli dal mondo della politica, dall'economia e dalla società civile. Con due focus principali, sulla sostenibilità e sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, 30 sezioni del sapere raccontano un anno di notizie, aggiornando dati e statistiche, con una costante proiezione nel futuro.