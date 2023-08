Sanità: Artemisia Lab, al via master II livello su ecografia clinica

Al via la seconda edizione del Master di II livello “Ecografia clinica in ambito internistico, pediatrico ed interventistico”, Uniroma5 – Consorzio Universitario Humanitas, anno accademico 2023-2024, per la quale la rete di centri clinici e diagnostici Artemisia Lab, attraverso il centro Analisys EURMarconi di Roma, si conferma sede universitaria del tirocinio pratico. Obiettivo del Master è la formazione a tutto campo di medici esperti in diagnostica per immagini ultrasonografica in ambito internistico, pediatrico e interventistico, attraverso l’approfondimento degli aspetti tecnici legati alla padronanza dell’uso delle apparecchiature, all’anatomia normale e ai principali quadri di patologia dei vari organi e apparati riscontrabili nella pratica clinica.

Il tirocinio prevede altresì approfondimenti sugli aspetti riguardanti le nuove tecnologie applicate alla diagnostica ed all’interventistica. Si tratta del primo Master di II livello in ambito ecografico che permetterà, al discente che eventualmente si distinguerà, di partecipare ad una selezione per accedere ad un ulteriore tirocinio gratuito di altri 3 mesi, al termine del quale potrebbe essere considerato idoneo ad entrare a far parte del Team di esperti come ecografista junior.

Partecipano al Master i principali professionisti e docenti italiani in campo ultrasonografico, nell’ambito del quale è stata altresì sottoscritta una partnership con l’Università Cattolica, in particolare con il gruppo di lavoro del Prof. Antonio Gasbarrini, Direttore della Medicina Interna e Preside di Facoltà. Direttore del Master è il Prof. Francesco Pignataro, che condurrà il tirocinio insieme al responsabile della diagnostica ecografica del centro Artemisia Lab Analisys, Dott. Marco Gismant.