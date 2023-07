Sanità Lazio, Rocca: "Riapriremo il San Giacomo, sarà ospedale di comunità"

"Riapriremo l'ospedale San Giacomo e questa è una buona notizia per i cittadini di Roma, abbiamo parlato con la famiglia Salviati". Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sui primi 100 giorni di governo nella sede della Giunta regionale. "Non sarà un ospedale per acuti ma andremo a fare un ospedale da 170 posti letto per iniziare, un ospedale di comunità. Abbiamo pensato che questa struttura potesse essere restituita alla città", ha aggiunto.

Il governatore ha sottolineato: "Abbiamo dato un'attenzione importante ai medici, abbiamo reperito le risorse per quelli dei pronto soccorso. C’è una situazione di carenza, drammatica in alcune aree, al pronto soccorso di Ostia sono rimasti 4 medici".

Quanto al Bambino Gesù di Roma, entro fine anno arriverà la decisione sulla possibilità di trasferirsi nell'ex Forlanini, ha detto Rocca. "L'Umberto I di Roma - ha osservato - è un ospedale distribuito su 55 edifici con 13 blocchi operatori. Tutto questo costa una perdita secca di 170 milioni ogni anno rispetto ad altri ospedali di pari dimensioni. Non è più tollerabile e interverremo in maniera radicale trovando una soluzione alternativa. Analogo ragionamento, ma con tempi diversi, è stato fatto per il San Camillo anche per capire la decisione finale del Bambino Gesù sulla possibilità di trasferirsi nell'ex Forlanini. Probabilmente prima della fine di quest'anno, anche prima".